Fenerbahçe, Avrupa'dan kulüp satın aldı: 300 bin euro!

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transferde harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandıran sarı - lacivertliler, ikinci transferini de Milan Skriniar ile yapmak üzere.



Slovak stoperi İstanbul'a davet eden Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.



Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı - lacivertli kulüpten dikkat çeken bir atak geldi.