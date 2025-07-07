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Fenerbahçe, Avrupa'dan kulüp satın aldı: 300 bin euro!

Yaz transfer döneminde atağa kalkan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir operasyon geldi. Sarı - lacivertliler, kulüp aldı.

Fenerbahçe, Avrupa'dan kulüp satın aldı: 300 bin euro!

'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transferde harekete geçen 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandıran sarı - lacivertliler, ikinci transferini de Milan Skriniar ile yapmak üzere.

Slovak stoperi İstanbul'a davet eden Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı - lacivertli kulüpten dikkat çeken bir atak geldi.

Fenerbahçe, Avrupa'dan kulüp satın aldı: 300 bin euro! - 1

HİSSENİN YÜZDE 85'İNİ ALDI

Meridian Sport Srbija'nın haberine göre , Kuzey Makedonya 2. Ligi'nde mücadele eden Bregalnica Stip'in hisselerinin yüzde 85'ini aldı.

300 BİN EURO

Sarı - lacivertli kulübün, Bregalnica Stip'in hisselerini 300 bin euro karşılığında satın aldığı bildirildi.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

Fenerbahçe'nin 300 bin euro'nun yarısını kulübün önceki sahibine, diğer yarısını ise yüzde 15'lik hisseyi elinde bulunduran yönetime ödediği aktarıldı.

Sözleşmede özel bir maddenin olduğuna dikkat çekildi. Bregalnica Stip'in 3. Lig'e düşmesi durumunda tüm mülkiyetin Stip Belediyesi'ne geçeceği kaydedildi.

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