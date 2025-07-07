Fenerbahçe, Avrupa'dan kulüp satın aldı: 300 bin euro!
Yaz transfer döneminde atağa kalkan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir operasyon geldi. Sarı - lacivertliler, kulüp aldı.
Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transferde harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandıran sarı - lacivertliler, ikinci transferini de Milan Skriniar ile yapmak üzere.
Slovak stoperi İstanbul'a davet eden Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı - lacivertli kulüpten dikkat çeken bir atak geldi.
HİSSENİN YÜZDE 85'İNİ ALDI
Meridian Sport Srbija'nın haberine göre Fenerbahçe, Kuzey Makedonya 2. Ligi'nde mücadele eden Bregalnica Stip'in hisselerinin yüzde 85'ini aldı.
300 BİN EURO
Sarı - lacivertli kulübün, Bregalnica Stip'in hisselerini 300 bin euro karşılığında satın aldığı bildirildi.
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE
Fenerbahçe'nin 300 bin euro'nun yarısını kulübün önceki sahibine, diğer yarısını ise yüzde 15'lik hisseyi elinde bulunduran yönetime ödediği aktarıldı.
Sözleşmede özel bir maddenin olduğuna dikkat çekildi. Bregalnica Stip'in 3. Lig'e düşmesi durumunda tüm mülkiyetin Stip Belediyesi'ne geçeceği kaydedildi.
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