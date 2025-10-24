Fenerbahçe Avrupa'dan ne kadar kazandı? İşte kasaya giren toplam para

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti.

Sarı lacivertliler bu galibiyetle UEFA'dan dev gelir elde etti.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne ayak bastı parası olarak 4.3 milyon euro geliri kasasına koymuştu.

İKİ GALİBİYET KASAYI ARTIRDI

Nice'ı yenen sarı lacivertliler 450 bin euro prim almıştı. Dün akşam Stuttgart galibiyeti sonrası 450 bin euro daha almaya hak kazandı.

Böylece Fenerbahçe'nin şu ana kadar toplam geliri 5.2 milyon euro oldu.