Fenerbahçe Avrupa'ya odaklandı, tek eksikli kadroda rakip Nottingham Forest. Muhtemel 11
19.02.2026 17:09
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne odaklandı. Sarı lacivertliler, Play-Off turunun ilk maçıda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turu için avantaj peşinde.
Sarı Lacivertliler, play off ilk maçında saat 20.45'te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Domenico Tedesco'nun ekibi, lig aşamasını 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 12 puanla 19. basamakta tamamladı.
TEK EKSİK VAR
Fenerbahçe'de tek eksik tedavisi süren Edson Alvarez.
Notingham Forest'ın başında tanıdık bir isim var.
Daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibindeki ilk maçına Kadıköy'de çıkacak.
Chobani Stadı'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Play-off turunun rövanşı 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem ve Talisca.