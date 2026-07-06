Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı
06.07.2026 16:15
Fenerbahçe, İsmail Kartal'la yeni sezona hazırlanıyor.
Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi.
Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmaları ile devam eden günün ilk antrenmanı; dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'da Avusturya kampındaydı.