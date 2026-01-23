Fenerbahçe ayrılığı açıkladı, Süper Lig ekibine kiralandı
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.
Bartuğ Elmaz, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı. Bartuğ Elmaz, bu müsabakalarda 244 dakika sahada kaldı.