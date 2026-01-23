Fenerbahçe ayrılığı açıkladı, Süper Lig ekibine kiralandı

Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı. Bartuğ Elmaz, bu müsabakalarda 244 dakika sahada kaldı.