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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de

Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Valladolid kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de

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, Gustavo Henrique için İspanyol 2. lig ekibi Valladolid ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi. 

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 resmi maça çıkan Henrique, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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