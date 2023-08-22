Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de

Fenerbahçe, Gustavo Henrique için İspanyol 2. lig ekibi Valladolid ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 resmi maça çıkan Henrique, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 22, 2023
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki… pic.twitter.com/v5joIOqOES
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