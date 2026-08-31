Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a İtalya ekibi Parma ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi için izin verdiğini duyurdu.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

NELER YAŞANDI?



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalya ekibi Como'da forma giyen Brezilyalı stoperin Avusturya kampına katılacağı belirtilmişti.

Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarında yer almamıştı.

32 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.