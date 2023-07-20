Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı transfer etti. Sarı-lacivertli ekip, genç orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe'den transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz’ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.



"FENERBAHÇE’NİN BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ ÖĞRENİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDİM"



İmzaların atılmasının ardından duygularını ifade eden Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe’ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam’ dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" dedi.

