Fenerbahçe - Başakşehir (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
90. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı.
78. DAKİKA - BİR SAKATLIK DAHA
Fenerbahçe'de sakatlanan Rodrigo Becao, sedyeyle oyundan alındı. Sarı-lacivertliler değişiklik hakkı bittiği için son 12 dakikalık bölümde 10 kişi mücadele edecek.
76. DAKİKA - KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Başakşehir'de Piatek, ceza sahasında Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya kaldı. Piatek'in plasesi auta çıktı.
74. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle 2-1 öne geçti.
63. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ın yerine Mert Müldür ile Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.
59. DAKİKA - GOL
Başakşehir, Piatek'in golüyle skora denge sağladı.
52. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de sakatlanan Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin, İrfan Can Kahveci yerine ise Dusan Tadic oyuna dahil edildi.
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Başakşehir'de ikinci yarı başında Deniz Türüç'ün yerine Hamza Güreler oyuna girdi.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Başakşehir'in santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
45+3. DAKİKA - SARI KART
Başakşehir'de Deniz Türüç hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.
45+1. DAKİKA - KIRMIZI KART
Başakşehir'de Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesinin tamamlanmasıyla doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
42. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti.
40. DAKİKA - SARI KART
Başakşehir'de Berat Özdemir, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü
32. DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci Dominik Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin maça dahil oldu.
27. DAKİKA - DİREĞE ÇARPTI!
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
21. DAKİKA - FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Fenerbahçe'de sol kanattan yapılan ortayı ön direkte karşılayan Edin Dzeko, topu arka direğe doğru gönderdi. Savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.
2. DAKİKA - GOL İPTAL
Başakşehir, Crespo'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
CANLI ANLATIM
Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko
Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek
4 EKSİK
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.
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