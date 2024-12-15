Fenerbahçe - Başakşehir (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

90. DAKİKA - GOL Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

78. DAKİKA - BİR SAKATLIK DAHA Fenerbahçe'de sakatlanan Rodrigo Becao, sedyeyle oyundan alındı. Sarı-lacivertliler değişiklik hakkı bittiği için son 12 dakikalık bölümde 10 kişi mücadele edecek.

76. DAKİKA - KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI Başakşehir'de Piatek, ceza sahasında Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya kaldı. Piatek'in plasesi auta çıktı.

74. DAKİKA - GOL Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle 2-1 öne geçti.

63. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ın yerine Mert Müldür ile Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.

59. DAKİKA - GOL Başakşehir, Piatek'in golüyle skora denge sağladı.

52. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Fenerbahçe'de sakatlanan Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin, İrfan Can Kahveci yerine ise Dusan Tadic oyuna dahil edildi.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Başakşehir'de ikinci yarı başında Deniz Türüç'ün yerine Hamza Güreler oyuna girdi.

İKİNCİ YARI Karşılaşmanın ikinci yarısı Başakşehir'in santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45+3. DAKİKA - SARI KART Başakşehir'de Deniz Türüç hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.

45+1. DAKİKA - KIRMIZI KART Başakşehir'de Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesinin tamamlanmasıyla doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

42. DAKİKA - GOL Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti.

40. DAKİKA - SARI KART Başakşehir'de Berat Özdemir, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü

32. DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe'de sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci Dominik Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin maça dahil oldu.

27. DAKİKA - DİREĞE ÇARPTI! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.



21. DAKİKA - FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI Fenerbahçe'de sol kanattan yapılan ortayı ön direkte karşılayan Edin Dzeko, topu arka direğe doğru gönderdi. Savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

2. DAKİKA - GOL İPTAL Başakşehir, Crespo'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

CANLI ANLATIM Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İLK 11 Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko



Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek 4 EKSİK



Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.



Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.



Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.