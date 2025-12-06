Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında iki puan bıraktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile berabere kaldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 64. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir, 81. dakikada Bertuğ Yıldırım ile eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan sarı-lacivertliler, 33 puanla 2. sırada yer aldı. Başakşehir ise 17 puanla 9. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçeli Levent Mercan ile Başakşehirli Kemen'in ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
4' Fenerbahçe gole yaklaştı! Anderson Talisca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jhon Duran, topla birlikte ceza sahasına girdi ancak meşin yuvarlağı ayağından fazla açınca karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.
5' Fenerbahçe'den bir tehlike daha! Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, ceza sahasına girmeden içeri çevirdi. Anderson Talisca'nın tek vuruşu üstten auta gitti.
7' DİREK! Başakşehir'e yaptığı ön alan baskısıyla topu kapan Fenerbahçe'de sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın'ın içeriye ortasına kafayla vuran Fred'in şutu direkten dışarı gitti.
17' Başakşehir'de Harit, Semedo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
19' Fenerbahçe'de sakatlık! Arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Nelson Semedo, yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
29' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Harit'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
46' Başakşehir'de Fayzullaev, Levent'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
52' Fenerbahçe'de Levent Mercan, Harit'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
57' Fenerbahçe'de Duran, Talisca ve Levent çıktı. En-Nesyri, Nene ve Brown oyuna dahil oldu.
61' Fenerbahçe kalesinde büyük tehlike! Ceza sahası içinde topla buluşan Nuno Da Costa, Yiğit Efe'yi geçerek içeri çevirdi. Oğuz Aydın'ın ters vuruşunu son anda Ederson kornere çeldi.
64' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Kazanılan kornerde Asensio'nun ortasını kafasıyla tamamlayan Skriniar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler öne geçti.
67' Gol iptal edildi! Fenerbahçe'de Fred'in ceza sahası içine doldurduğu topu Skriniar indirdi, Youssef-En-Nesyri tamamladı ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Yardımcı hakem, pozisyon bitiminde ofsayt bayrağını kaldırdı.
73' Fenerbahçe'de Archie Brown, Da Costa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
77' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Asensio'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Muhammed kornere çeldi.
81' GOL! Başakşehir eşitliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in ortasına iyi yükselen Bertuğ'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Oğuz, Talisca, Asensio, Duran.
TEDESCO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son maça göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.
Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.
Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.
İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.
Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe takımı, Başakşehir maçı öncesi fotoğraf çektirdi.
SZYMANSKI KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 3 karşılaşmada forma giyemedi.
Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Szymanski'yi kadroya dahil etti.
YİĞİT EFE, LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi.
Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı.
Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu.
Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı.
37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.
Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle sahaya çıktı.