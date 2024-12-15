Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.
Mücadelede VAR'da Erkan Özdamar, AVAR'da da İbrahim Bozbey görev yapacak.
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