Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve transfer açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi , 6-7 Haziran’da düzenlenecek kongre öncesi Muğla’daki kongre üyeleriyle buluştu. Bodrum’da bir otelde düzenlenen programda, seçim öncesi projelerini anlatırken hem kısa vadeli sportif başarılarını hem de uzun vadeli mali ve kurumsal hedeflerini açıkladı. Öte yandan, Safi tüm kongre üyelerini sandığa gitmeye davet etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ

Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili açıklamalar yapan Hakan Safi, “Fenerbahçe’nin nakit akışına zarar vermeden tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız ve Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Son dönemde ortaya atılan asılsız bir iddiayı da burada netleştirmek isterim. Ne diyor değerli rakibimizin yöneticileri, Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden ceza aldı deniyor, bu doğru değil. Kerem Aktürkoğlu’nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor, bonservisini kulübümüz karşılıyor. Bunu da değerli rakibimizin bugün öğrenmesi de ayrı bir keyif veriyor açıkçası. Bu işi yapalı 1 sene geçti. İnşallah önümüzdeki 3 yıl daha ben ve şirketim bu paraları ödemeye devam edeceğiz. Bir çağrıda değerli rakibime yapmak istiyorum, ben nasıl bir topçu kazandırdıysam siz de kazandırın. Türk hukuk sistemi içerisinde bizler bu transferi gerçekleştirdik. İçimizdeki Fenerbahçe düşmanları ve rakiplerimizin de şikayetleriyle UEFA’ya bilgilerimizi verdik ve konuyu kapattık. Konuyla ilgili kulübümüze ne bana ne futbolcumuza gelen hiçbir olay yoktur” dedi.

"GELECEK SEZON İÇİN EN İDDİALI KADROYU KURACAĞIZ"

Geliri 1 milyar euroya çıkaracaklarını ifade eden Hakan Safi, “Biz, gelecek sezon için en iddialı kadroyu kuracağız ve bu konudaki açıklamalarımızı yapıyoruz. Biz Fenerbahçe’ye yeni kaynak üretmek için Fenerbahçe GYO projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu vaat ettiğimiz 1 milyon metrekare arazi alımıyla birleştirerek kulübümüze sürekli gelir kaynağı yaratma peşindeyiz. Fenerbahçe’nin mevcut şirketlerinin halka arz meselesini de çok ciddi şekilde değerlendirilmeliyiz. Mevcut durumda Fenerbahçe’nin bir kaynak problemi yok. Bugün 350 milyon euro seviyelerinde olan gelirlerimizi önce 500 milyon ardından da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız.” diye konuştu.

"5 PİLOT TAKIM SATIN ALACAĞIZ"

Stat ve projeleri ilgili konuşan Hakan Safi, “Biz, geçen sene hazırladığımız projeyle, stadımızın kendi yerinde, 64500 kişilik kapasiteye çıkartacağımızı ortaya koyduk. Bu projenin beğenilmesi hatta başkaları tarafından sahiplenilmesi de bizlerin, benim hoşuma gitti. Uzun vadede sportif başarılarımıza katkı sunması için yeni geliştirdiğimiz 5 pilot takım satın alacağız. Bu hem o bölgelerdeki yetenek havuzuna daha yakın olmamızı hem de rekabetçi ortama sokmakta zorlandığımız gençlerimize oynama süresi sunmamızı sağlayacak. Biz aynı zamanda Avrupa’dan da bir takım satın alma planı üzerinde çalışıyoruz.” diye belirtti.

“ÇARŞAMBADAN İTİBAREN HERGÜN BAYRAM HAVASI YAŞATACAĞIZ”

Safi konuşmasının devamında, “Fenerbahçe’nin Türk sporuna yaptığı katkılar hepimizi gururlandırıyor. Bizler kulübümüzün yeni branşlar açması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da sizlerle istişare ederek en doğru branşlarda ilerleyeceğiz. Özellikle Maltepe tesisleri projesini hızlandırmamız lazım. Belki açıklarız, belki de açıklamayız demek de bir tercihtir. Fakat, bizim teknik adam planlamalarımızda olmasa da Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, ‘oy kaybederiz’ diyerek Fenerbahçe’nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir. Bu tutum birleşmeye değil Fenerbahçe’nin değerleri üzerinde ayrışmaya yol açmaktadır. 2 tane yerli milli oyuncu getireceğiz. 2 veya 3 tane de dünya yıldızı getireceğiz. Gelecek mayıs ayında tüm Türkiye ’de Fenerbahçe bayramı yaşatacağımıza eminiz. Yarın menajerler geliyor onların görüşmelerini yapacağım, bizleri izlemeye devam edin çarşambadan itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız.” diye belirtti.

Öte yandan, Safi konuşması sonrası Fenerbahçe marşı eşliğinde kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Ardından kongre üyeleri de kongreye ilişkin açıklamalarda bulundu