Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, camiaya seslendi: "Kimsenin şüphesi olmasın"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, 20–21 Eylül tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde FBTV'de yayınlanan Seçim Özel programına katıldı.



Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:



"BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"



“Değerli Fenerbahçeliler,



Dünyanın en büyük spor kulübünün ekranlarından, dünyanın en kalabalık ve en büyük taraftar kitlesine seslenmek, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı olarak benim için büyük bir gururdur. Bu ekranlardan sizlere uzun uzadıya seslenip çok vaktinizi almak istemiyorum. Ancak şunu bilmenizi isterim ki, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleceği ve yarınları sizlerin oylarıyla pazar günü belli olacak.



"SANDIKTAN NE ÇIKARSA ÇIKSIN KAZANAN FENERBAHÇE OLACAK"



Çarşamba günü maçta yaşanan hakem faciası hepimizin yüreğini sızlattı. Türk futbolunun içine düşürüldüğü adaletsizlik bir kez daha gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe yönetimindeki isimlerin kim olduğu fark etmez, bu adaletsiz düzene boyun eğilmeyecektir. Bu mücadele camiamızın ortak davasıdır. Sandıktan ne çıkarsa çıksın, gönülden inanıyorum ki kazanan Fenerbahçe olacak, yarınlar Fenerbahçe’nin olacak. Tüm dünya, pazar günü bu büyük camianın gücünü, demokrasi kültürünü ve her sonuca rağmen birbirine kenetlenebilme yeteneğini bir kez daha izleyecek.



"KARARI FENERBAHÇELİLERİN VERDİĞİ SONUÇ YANLIŞ DEĞİLDİR"



Kararı verenin Fenerbahçeliler olduğu hiçbir kongrenin sonucu yanlış değildir. Kararı verenin Fenerbahçeliler olduğu hiçbir kongrede çıkan sonuç hatalı değildir. Bizler bu kararın arkasında durmakla mükellefiz; bunu hepinizin böyle bilmesini isterim.



"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"



Bir söz vererek yola çıktık. Kongre kararı alındıktan sonra, demokratik bir seçimin adaylarından biri olarak artık seçimin son düzlüğüne girdik. Seçim süreçlerinin doğasında olan birçok dezenformasyon, karalama kampanyası ve saldırı elbette benim için de net bir şekilde gerçekleşti. Bizler aynı fikirde, aynı düşüncede olmayabiliriz; ancak bizler aynı tutkunun, aynı aşkın peşinden giden milyonlarız. Yarın yine kol kola, omuz omuza Fenerbahçemizin başarısı için savaşır, mücadele ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

