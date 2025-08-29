Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Mourinho kararı

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

Saran, "2 sene önce Ali bey 'Ben bırakacağım' gibi bir şey dedi. O bırakıyorsa ben adayım demiştim. Hatta o zaman tepki de gördüm. Ali Bey'in kararını bekledim. O kararını açıklayınca ben de sözümü yememek için aday olmadım. Ama orada şunu söyledim. Diğer kongrede şartsız adayım. Şimdi de adayım." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON YAPAMAYAN GİDECEK"

"İki transfer yapacağız; biri Fenerbahçe ruhu biri Kadıköy cehennemi, bunları geri getireceğiz." diyen Saran, "Tüzükte değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamaz. Şampiyon olan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Ben olağanüstü kurulla geleceğim, benim için süre 1.5 sene." diye konuştu.

MOURİNHO SÖZLERİ

Saran teknik direktör konusu ve Mourinho hakkında ise şöyle konuştu:



"Pazar günü maç var. Başkan ya da başkan adayı takımını kötülemez. Gelirsek, gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz."