Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Mourinho kararı
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Mourinho kararını açıkladı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında seçim öncesi açıklamalarda bulundu.
Saran, "2 sene önce Ali bey 'Ben bırakacağım' gibi bir şey dedi. O bırakıyorsa ben adayım demiştim. Hatta o zaman tepki de gördüm. Ali Bey'in kararını bekledim. O kararını açıklayınca ben de sözümü yememek için aday olmadım. Ama orada şunu söyledim. Diğer kongrede şartsız adayım. Şimdi de adayım." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON YAPAMAYAN GİDECEK"
"İki transfer yapacağız; biri Fenerbahçe ruhu biri Kadıköy cehennemi, bunları geri getireceğiz." diyen Saran, "Tüzükte değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamaz. Şampiyon olan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Ben olağanüstü kurulla geleceğim, benim için süre 1.5 sene." diye konuştu.
MOURİNHO SÖZLERİ
Saran teknik direktör konusu ve Mourinho hakkında ise şöyle konuştu:
"Pazar günü maç var. Başkan ya da başkan adayı takımını kötülemez. Gelirsek, gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz."
