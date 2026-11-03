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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ten istifa açıklaması

03.11.2026 20:37

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ten istifa açıklaması
Anadolu Ajansı
AA
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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa etmediğini ama bütün yöneticilerin Başkan Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak için istifa dilekçesi verdiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

 

Göktürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

 

"İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına yönetim kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."

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