Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Milli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Fenerbahçe’de tarihi bir gün yaşanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı’nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunulacak.



Toplantıda başta stadın isminin değişmesi ve başkanlık döneminin süresi gibi konularda kararlar alınacak.

Toplantı salonunda eski başkan Aziz Yıldırım'ın isminin yazdığı özel bir yer ayrıldı. Ancak Yıldırım toplantıya katılmadı.

Kurulda konuşan Ali Koç şu ifadeleri dile getirdi:



"Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Hepimiz, birbirimizle ne kadar gurur duysak, iftihar etsek az.



EDA ERDEM'İN HEYKELİ DİKİLİYOR



Filenin Sultanlarını kutlarken ayrı bir parantez kaptan Eda’ya, savunma bakanı Gizem’e, Türk oğlu Türk Vargas’a ve Aslı Kalaç’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak



Hesaplarımıza göre bugün toplantımız 6-7 saat sürecek. Tüzük değişikliği için söz vermiştim. Bazı engellerle karşılaşmıştık. Yeni yasaya uyumlu hale gelmek zorundayız.

4 DÖNEM 12 YIL



Güç zehirlenmesinin önüne geçebilmek için başkanlık görevinin en fazla 4 dönem, toplam 12 yıl olarak yapılmasını kararlaştırdık.

STADYUMA ATATÜRK İSMİ



Stadyumun Atatürk isminin verilmesi konusuna değinmek istiyorum. Fenerbahçe devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sözlerini kulüp defterimizde paylaşmıştır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun izinden gittiği önemlidir. Stadyumumuza Atatürk isminin verilmesi için süreci tamamlamak istiyoruz. Stadımıza atamızın ismini vermek en çok bize yakışır. Bunun için sadece genel kurulumuzun kararı yeterli değildir. Son karar devletimizindir."