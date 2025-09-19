Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya seslendi: "Bu sadece bir seçim değil"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç , 20–21 Eylül tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde FBTV'deki Seçim Özel programında açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamaları: "BU SADECE BİR SEÇİM DEĞİL" "Sevgili Fenerbahçeliler, Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi tam bir Fenerbahçe demokrasisi şöleni şeklinde geçmesini ümit ediyorum. Bize göre bu sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu seçim, Fenerbahçemizin geleceğine sahip çıkma meselesidir. "MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEDİK" Beni tanıyorsunuz, gayet iyi biliyorsunuz. Beraber zorlu yollardan geçtik, büyük mücadeleler verdik. Büyük zaferler de yaşadık, üzüntüler de. Ama şunu net bir şekilde biliyorum: Ne kadar engel çıkarılırsa çıkarılsın, armamız için mücadelemizden asla vazgeçmedik, hiçbir güç de bizi vazgeçiremez. Yola çıkarken “Kolay” bir yolda yürümeyeceğimizi biliyordum ama şartlar ne olursa olsun “Doğru” bir yolda yürüyeceğimizin garantisini verdim. "ŞAMPİYONLUK BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ" Ben size “Günü kurtarma” vaadini hiçbir zaman vermedim; vermem de. Ben size yarınları kazanmayı vaadettim. Şimdi de kalıcı başarılar, şampiyonluklar vadediyorum. Onarım dönemini bitirdik. Daha da güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadromuzla Futbolda da şampiyonlukla taçlanacak atılım dönemine geçiyoruz. Bizim Fenerbahçe’nin geleceğini ileriye taşıyacak ve Fenerbahçe’yi her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuza inanıyorum. Sadece yönetim kurulumuzla değil Futbol A.Ş. üyelerimizle birlikte de çok daha güçlü bir yönetim yapısına sahip olacağız. Nasıl ki Fenerbahçemizin borçlarını ödediysek bu sene de camiamıza olan futboldaki şampiyonluk borcumuzu ödeyeceğiz. "BAŞKAN SEÇİM İÇİN ÇALIŞMAZ, FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞIR" Daha önce de söyledim. Fenerbahçe Başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır, icraatle konuşur. Eylül ayında Bankalar Birliğinden çıkmanın müjdesini verdik. 7 dev projemiz son hızıyla başladı; Maltepe Tesisleri gibi geleceğe dönük yatırım tesislerimizin temellerini attık. "TARİHİN EN PAHALI, EN GÜÇLÜ KADROSUNU KURDUK" Futbolda büyük transferler yaptık ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı en güçlü kadrosunu kurduk. Bugün doğru ve güçlü bir yönetim anlayışıyla mali disiplinini sağlamlaştırmış bir Fenerbahçemiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Kulübümüz kendi finansal kaderini çizebiliyor demek. Hedeflediğimiz tesisleşme projelerine başlanabiliyor demek. Sportif başarılar daha da büyüyecek demek. Basketbol Erkek Takımımız Türkiye Kupası, Süperlig ve euroLeague Şampiyonluğunu kazanarak Kulübümüze ilk kez “triple crown” ünvanını kazandırdı. Kadın basketbol takımımız 2 sene üst üste euroleage şampiyonu, bu sene de EuroLeage 3.’sü ve Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Milli Olimpiyat kafilesine en çok sporcu veren kulübüz. Sadece bu sene: Amatör branşlarda 300’e yakın madalya 40’ın üzerinde kupa kazandık. Fenerbahçemiz “Dünyanın En Büyük Spor Kulübüdür”dür ve şimdiden sonra geriye gidemez. Bu günlere nasıl geldik? Sizlere hızlıca bugüne geliş yolculuğumuzu hatırlatmak istiyorum: İşte sessiz ama en zorlu mücadelemiz bu oldu. Finansal bağımsızlığımızı kazanma süreci. Bağımsız bir Fenerbahçe, güçlü ve dimdik duran bir Fenerbahçe demektir. Sportif başarı hedefi olan bir kulübün olmazsa olmazıdır. Göreve geldiğimizde UEFA tarafından iflasa en yakın kulüp olarak açıklanan kulübümüzün mali göstergelerini son 7 yılın en güçlü seviyesine taşıdık.

"FİNANSAL BORÇLARIMIZI 69 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRDÜK"



Bugün geldiğimiz noktada:



347 milyon euro olan finansal borçlarımızı 69 milyon euro’ya düşürdük. 381 milyon euro olan nakdi borçlarımızı 223 milyon euro’ya indirdik. Ve bunları yaparken de tüm olumsuz ekonomik koşullara rağmen 70 milyon euro olan futbol takımı değerimizi 300 milyon eurolara çıkardık, toplamda 850 milyon euro'luk tesis yatırımlarını başlattık ve Bankalar Birliğinden çıkmanın müjdesini verdik. Son aşama olan askı süreci başladı, yasal süreler sonunda finansal bağımsızlık tamamlanmış olacak. Kulübümüzün gelirlerini yedi yılda döviz bazında iki katından daha fazla artırdık. 2017/18 sezonunda 7 adet sponsorumuzdan 19 milyon euro gelir elde ederken, 2024/25 sezonunda 51 sponsorumuzdan 52 milyon euro gelir elde ettik.



"160 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUĞU GARANTİLEDİK"



Tüm bunları yaparken 2 rekor kıran sponsorluk anlaşmalarına bu yaz imza attık. Adidas ile Türkiye’nin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını, Chobani ile de Avrupa’nın hatta dünyanın en büyük stat sponsorluklarından birini imzaladık. Bu iki anlaşmayla önümüzdeki 10 yıl 160 milyon euro'luk bir sponsorluğu garantiledik. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, orta vadede küresel marka kimliğimizi güçlendirerek dünya çapındaki markalarla daha geniş kapsamlı iş birlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Artık, mali geleceği ipotek altında olmayan, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp var.



Bugün haklı olarak taraftarlarımızın, sizlerin kulüpten, kulübümüzden, bizlerden beklentileri var. Şampiyonluk borcumuzu ödemek elbette ki bizim en önemli sorumluluğumuz ama bunu yaparken biz Fenerbahçe’nin geleceğini de tasarlıyoruz, planlıyoruz. Tesis yatırımlarımızın spor kulübü açısından son derece önemli olduğunu her yerde söylüyoruz. Neden mi? Kendisine düzenli gelir yaratmayan bir kulüp rakipleri ile finansal anlamda mücadele edemez.



Kulübe sporcu yetiştirmek zorundasınız. Dolayısı ile tesisleşme basit bir tercih değil, Fenerbahçemizin geleceğine yapılan en önemli bir yatırım. Birazdan videosunu da izleyeceğimiz tesislerimiz Fenerbahçemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Dereağzı Tesisleri’ni Mini Olimpiyat Köyü’ne dönüştürüyoruz. Madalya Fabrikası kuruyoruz. Zaten halihazırda yetiştirdiğimiz sporculardan, kırdığımız rekorlardan, kazandığımız kupa ve mdalyalar var. Bunu üstüne koyarak büyütmek istiyoruz.



Maltepe Tesisimiz ile Futbol Akademisi’ni kuruyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta temelini attık. Genç futbolcuları yetiştireceğimiz “Futbol Fidanlığı” kuruyoruz. Fenerbahçe Vefa Küçük Tesisleri ile Yüzme havuzlarmızı modernize ediyoruz. Stadyumumuzu büyütme projesini başlattığımızı aktarmıştık.



"KİMSE MERAK ETMESİN, SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"



Değerli Fenerbahçeliler,



Yapı olarak isimlendirdiğimiz, futbolun başına bela olmuş organize kötülük ile çok mücadele ettik ve bunları delilleri ile ifşa ettik. Bu yolda somut adımlar attığımızı gördükçe de bizi birbirimize kırdırmaya başladılar. Geçtiğimiz haftaki karşılaşmalarımız sonunda Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşadıklarımızı takip ettiniz. Bize göre seçimlere 3-4 gün kala yollanan bu hakem kadrosu bize yapılan bir operasyon olduğunu, seçime müdahale edilen bir operasyon olduğunu düşündüğümüzü sizlerle paylaşmıştık. Bu yaşananların bir hakem kararından, bir golden ve bir maçtan daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz. Türk futbolunu her türlü adil rekabete engel koyanlardan temizlenene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimse merak etmesin: Göreceksiniz ki Fenerbahçe bu yolda muvaffak oldukça peşimize çok daha fazla kulüpler takılacak. Dolayısıyla dünkü ziyaretimizde de sükûnetimizin ardında, içimizde kopan fırtınaların gücü olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Önemli olan haklı olmak değil, haklı kalmaktır. Ve nasıl haklı kalacağımızı ilerleyen süreçte hep beraber göreceğiz.



"KULÜBÜMÜZE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"



Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçemizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk. Camiamızı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman de kalmayacağız. Yeri geldi ‘Adalet’e Fener Yak’ dedik. Kumpaslara, iftiralara, haksızlıklara boyun eğmedik. Bizim için Fenerbahçe sadece bir kulüp değil; Bir direniş, bir karakter, bir inançtır, bir duruştur. Tüm camiamızı, yine yeni bir tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya davet ediyorum.



Yeri geldiğinde tribünde,



Yeri geldiğinde sokakta,



Yeri geldiğinde sandıkta...



Yeri geldiğinde sosyal medyada.



Fenerbahçemizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre üyelerimizin iradesine bırakıyoruz. Çünkü Fenerbahçemizin vicdanlı üyelerine olan inancımız tamdır. Şimdi önümüzde daha güçlü bir gelecek var. Bu geleceği hep beraber inşa edeceğiz.



"BÜTÜN BİR FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"



Kongre üyelerimizden isteğim, kırgınlıkları değil, yarınlarımızı düşünmeleridir. Artık, sabırla verilen mücadelelerin meyvesini toplama zamanı. 7 yıldır verdiğimiz mücadeleleri zaferle taçlandırmanın zamanıdır.



Gelin, bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Gelin, çocuklarımıza ve torunlarımıza bağımsız, güçlü, alnı ak, başı dik, şampiyon bir Fenerbahçe’yi hep beraber bırakalım. Çünkü armamız, hepimizin omuzlarında yükseliyor. Ve biz bir olduğumuzda, Fenerbahçe’nin önünde hiçbir gücün duramayacağını hepimiz biliyoruz.



Tüm kongre üyelerimizi hafta sonu ve özellikle pazar günü seçimlere katılmalarını ve Fenerbahçe’nin geleceği ile ilgili çorbada tuzu olmaları adına demokrasi şölenine katılarak, oylarını vermeye davet ediyorum.



Seçimleri kim kazanırsa kazansın, sonuçta Fenerbahçe kazansın. Başkanımızın etrafında birlik ve beraberlik olalım. Camiamızı kenetleyelim. Çünkü bir ve bütün bir Fenerbahçe’nin önünde kimse duramaz.



Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"