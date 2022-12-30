Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ne hakem hatası, bu memleket meselesi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ıın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından VAR kararı sonrası tartışmalar devam ediyor.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, VAR tartışması sonrası açıklama yaptı.

"KÖTÜ KOKULAR ALIYORUZ, TFF YAPAY ZEKA DİYEREK UYUTUYOR"



İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Kötü kokular alıyoruz. Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar bizi de ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Hakemler yapay zekayla atanıyor. Yapay zeka ile birlikte eskiden alışık olduğumuz hakem üçlüleri bozulmaya başladı. Hakemlik bir ekip işi. TFF yapay zeka diyerek uyutuyor."

FIFA KOKARTLI HAKEMLER



"Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Engin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor. Erkan Özdamar dünkü maçın hakemi. Çürük raporu var askerlik için, fiziki bir engeli varsa dün 12 km nasıl koştu? Sezon başındaki testleri geçememiş."

"Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan, N'koudou'yu oyundan atamıyor. VAR'a gidiyor yine atamıyor. Bunun maçtaki takımlarla da bir ilgisi yok. Hakem 'Yasin Kol'un ise Süper Lig hakemliği devre arasında bitirilecek."

"AĞIR KARARLAR ALMAZSANIZ BU TİYATRONUN PARÇASISINIZ"



"MHK Başkanı'nın iki dudağı arasında hakem atamasını yapılmasına karşıyız. Bizzat biliyorum; 'şunu atayın, bunu atamayın' diyenleri. Bunların önüne geçebileceği için yapay zekayla atamadan yanayız. Sen listeden çıkarmazsan yapay zeka nasıl listeden çıkaracak. Hiç maç almaması gereken ismi atayıp 'Yapay zeka böyle istiyor' diyemezsin. Sayın Büyükekşi sizi destekliyoruz. Sevabını günahınızdan çok fazla ama bu gidişata ağır, radikal kararlar almazsanız bu tiyatronun parçasısınız."

"NE HAKEM HATASI, BU MEMLEKET MESELESİ"



"Sayın Timur açıklama yaptı. 'Kıyamet koparıldı' diye. Kıyamet kopuyorsa sebebi var. Bu olay sonrası durup bir nefes alıp 'Ne oluyor?' dememiz lazım. Aziz Yıldırım'ın bir lafı var 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' diye. Ben de şimdi diyorum ne hakem hatası, bu memleket meselesi. Bu işin içinde başka şeyler olabilir. Bahis işi olabilir, seçim üzeri kaos isteniyor olabilir belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar."

"Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz. Olumsuz etkisi olmaz."

"Yabancı hakem konusu defalarca konuşuldu. Diğer ülkeler araştırıldı. Hakem değişim programları var. Federasyon bu sene 'VAR için yabancı hakem getireceğiz' dedi. Ancak istedikleri neticeyi alamadıkları için bu sene böyle gidecek."

"Ağlamayana mama yok. Sokak tabiri ile bizim futbolumuzda bu geçerli. İlk dönemlerde amatördük acemiydik. Bir gerçek var ki bağırıyorsun, karşılığını alıyorsun, esas mesajı hakemler oradan alıyorlar."

"Bu ligi Covid-19 bile durduramamış, Erden Timur mu durduracak? Acemice yapılan açıklamalar. Erden bey 'İyilik kazansın' dedi. İyilik kananacaksa ilk aday Fenerbahçe'dir. Erden beyin açıklamaları derbi öncesi işi sağlama almak için. 'Bizden başka adalet arayan yok' derseniz samimiyetiniz sorgulanır. "Bu olay o kadar olağanüstü bir olay ki herkes şaşırmış durumda. Galatasaray'ın özelinde olan bir şey değil. Hangi takım yaşasaydı günlerce bu şekilde reaksiyon yaratırdı."





23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN!

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