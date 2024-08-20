Fenerbahçe Başkanı Ali Koç neden sahaya girdiğini açıkladı

"POLİS İLE TARAFTARIMIZ ARASINDA TATSIZ OLAYLAR VARDI" Koç, "Taraftarımız 'Yönetim bize sahip çık' diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gittik. Ben ve Burak Bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz var. Niye indik, devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik." dedi.

"BAŞKA OLAYLAR YAŞANSIN İSTEMEDİM"



"Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sahaya inebilmemiz. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Maç oynanırken sahada olma gibi bir nedenimiz yoktu. Ama niye zulüm yaşadı bizim taraftarımız. Taraftarlar, Buca ve Bornova'da toplanıyor. Emniyetteki bazı mensuplar da İzmir'den gelenleri bir an önce stadyuma sokalım, sonra da İstanbul'dan gelenleri Buca'dan getirelim diyor, amir kabul etmiyor. Bizim taraftarlarımız stadyuma 21.30'da varıyor, birçoğunu saat 22.00'ye kadar otobüste tutuyor.