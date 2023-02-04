Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Şubat aylarında operasyon yapılıyor, önümüzde 2 yol var

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, berabere biten Adana Demirspor maçında başlayan tartışmalar sonrası Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"ŞUBAT AYLARINDA OPERASYON YAPILIYOR"



Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Bu maç bardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yıldır yaşatılanlar.Bir maç sonrası bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi bizim fıtratımızda yok. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık sesimizi çıkarmadık. En çok kırmızı kart alan takımız. Antalya maçı bir dönüm noktasıdır. Sadece iki maçı alalım; Sivas Galatasaray 3 puan ve Adana Demirspor maçında kaybedilen 2 puan etti 5 puan. Bize yapılan operasyonlar hep şubat aylarında yapılıyor. Önümüzde 2 yol var. Bu kararları oylama yaparak aldık.

Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. 'Ele çarptı vermedik' peki bunu görüyorsan diğerlerini neden görmüyorsun. Göremiyorlar değil görmek istemiyorlar.

Bu maçta yaşananlar olacak iş değildir. Adana Demirspor maçında yaşanan şeyler olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu?



Arkadaşlar bu maçta yaşananlar hakem hatası değildir. Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu.



Burada hakemde Fenerbahçe gol atıp maçı kazanırsa duygusuyla golü vermiyor. Aynı maçta 1 değil 2 değil 3 değil bir sürü pozisyon var. Hep aynı maçta oluyor. Sivas ve Adana'da yaşananlardan sonra hakemlik müessesesinin bittiğinin en büyük kanıtıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır!

Ali Palabıyık, emekli olduğunda özgeçmişine 'Ben Jorge Jesus'u attım' yazmak için bunu yaptı. Çürümüş, kifayetsiz, bitik Türk hakemlik müessesinin sonuna geldik.

Bugüne kadar hiç konuşmayan kulüp, benim de sesimi kullanarak bir video yapmışlar. Dün uyandılar, ortalığa mesaj atmaya başladılar. Ben gülerek izledim.

LİGDEN ÇEKİLME İDDİASINA YANIT

Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı, biz de keyifle izledik. Biz lafa girmedikçe daha da agresifleştiler ve bizim de topa girmemiz için sesimi kullanarak video yaptılar. Biz 'Gelin iddiaları televizyonda tartışalım' dedik. Gelmediler, neden gelmediler?

Ligden çekilme diye bir şey yok. Sakın aklınıza getirmeyin, bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. 15 hafta var. Biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon mu olacağız? Yoksa 'Yeter arkadaş' deyip maça çıkmayacak mıyız?

Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Bunu oyladık 11'e 3 çıktı sonuç 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak.



Fenerbahçe'nin olmadığı Türkiye Ligi, Türkiye Ligi değildir. Rakip takım, 'Biz her yerdeyiz' diyor. Biz her yerde değiliz. Biz adaletin, şeffaflığın yanındayız. 20 senedir kendimize çalışan bir medya ordusu yaratmadık, yaratmayız."

SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Palabıyık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



Dündar yaptığı açıklamada, "Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü asmalıdır. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Hakem Ali Palabıyık ve tüm ekibi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve hakemlik düdüğünü asmalıdır!" diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının tartışmaları sürüyor.



Karşılaşmanın 13. dakikasında Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrası el gerekçesiyle iptal edildi.



25. dakikada Michy Batshuayi'nin rakip ceza sahasında yerde kalmasının ardından devam kararı tartışmalara yol açtı.



87. dakikada Valencia'nın golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken uzatma dakikalarında ise Miha Zajc'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalmasının ardından hakemin devam kararı tepki topladı.



Maçın bitiş düdüğüyle hakemin yanına giden Jorge Jesus kırmızı kart gördü.



VAR'A YABANCI HAKEM İSTEĞİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle görüştü. Koç, TFF ile yapılan toplantıda VAR hakemlerinin yabancı olmasının önerdiklerini açıkladı.