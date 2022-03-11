Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Er ya da geç iyi olanlar kazanacak

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesindeki hakem atamaları hakkında konuşan Ali Koç, "Endişeliyiz" açıklamasının nedenleri ve TFF hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbolun maddi ve manevi çerçeveyi ele alan en önemli çerçevelerden biri oluğunu söyleyen Ali Koç, sistemin her sene daha da kötü olmaya gittiğini belirtti.

Futbolun lobilerden temizlenmiş ve adil rekabetin norm haline getirilirse topluma faydası olacak bir değer olduğunu söyleyen Ali Koç Fenerbahçe'nin bu sistemin en mağdur kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

Ali Koç ayrıca, İçerisinde bulunulan durumla yüzleşmeden bu durumun içinden çıkılamayacağını belirtti.

12-15 arasında puanlarının gasp edildiğini söyleyen Ali koç, açık ve net pozisyonlar sonucunda bu puan kayıplarının yaşanıldığını, 'gri' pozisyonlar da hesaba katılırsa sayının daha da artabileceğini söyledi.

Yaşanılanlarla ilgili kendileri bir başvuru yapmadıkça bir açıklama gelmediğini söyleyen Ali Koç, kulüpten konu hakkında yapılan açıklamaların TFF tarafından gerekli şekilde karşılanmadığını belirtti.

Ali Koç, TFF'nin, yeri geldiğinde Fenerbahçeye karşı bariz hata yapan hakemlerin ödüllendirdiğini söyledi.

Koç bu zihniyetten kurtulmak için var gücüyle hareket etmek gerekildiğini söyledi.

Zorbay Küçük hakkında açıklama yapan Ali Koç, bugüne kadar asla hakem konusunda TFF ile hakemler konusunda pazarlığa girmediğini söyledi. Koç, "Er ya da geç iyi olanlar kazanacak" dedi.

4 büyükler arasındaki mücadelelerin puan tablosu ne olursa olsun kritik karşılaşmalar olduğunu söyleyen Koç, rahatsızlıklarının işini doğru yapan bir anlayışla bu atamanın yapılamaması olduğunu söyledi.

Zorbay Küçük'ün apar topar atandığını söyleyen Koç, hakemin gece yarısı açıklanmasının son dakika yapılan bir değişikle olduğunu düşündüğünü söyledi.

Çoğu zaman zorluk derecesi yüksek maçlarda hakemin bir hafta önceden dinlendirildiğini söyleyen koç, hakemin fiziksel ve mental olarak dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Zorbay Küçük'ün önemli bir maç öncesinde dinlenme sürecine ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü söyleyen koç, açıklanmadan bir gün önce maç yöneten Küçük'ün yeterli süre dinlenmediğini söyledi.

Tüm fiziksel ve mental hazırlıkların yanı sıra zorluk derecesi yüksek bir maçı ilk defa yöneten Küçük'ün maçtaki ekiple ilk defa maç yönettiğini belirtti.

Yaşanılan olayın "Liyakatsizlik mi?" yoksa "Güç zehirlenmesi mi?" olduğunu soran Koç, hakemlerden en rahatsız kulüp olan kendilerinin yeri geldiğinde onlara en sahip çıkan kulüp olduklarını da söyledi.

Ali Koç, kırmızı kart görmelerine rağmen takımın iyi mücadelesi için futbolcularına teşekkür etti.

Fenerbahçenin bazı rakiplerine karşı adaletsiz bir yarışın içinde olduğunu vurgulayan Koç, maçın gözlemcisini de eleştirdi.

Gözlemcinin kariyerinin 2 gün sonra liste dışı kaldığını söyleyen koç, "Gözlemciyi böyle önemli bir maça atayacak kadar güveniyorsanız neden liste dışı bıraktınız?" dedi.

Güvensizliğin zirve yaptığı ve futbola dair bir amacın kalmadığı bir lig haline geldiklerini söyleyen Koç, oyanancak maçların ve sonuçlanacak ligin değerinin yerlerde olduğunu söyledi.

MHK, TFF ve Hakemleri eleştiren Koç, sezonun sonlarına doğru hakemlerin liste dışı kalmaları hakkında garipliklerin tavan yaptığını söyledi. Ayrca koç, "Hakemler performansa göre değil kullanılışlık oranına göre seçiliyor" dedi.

Yaşanılan olaylarla en çok mücadele edenlerin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Koç 8 Mart açıklamasına da değindi.



Sezonun bitmesine 10 hafta kala yapılan hakem açıklamasıyla ilgili kulüp olarak derhal tepki verdiklerinin söyleyen Koç, durumun yönetiliş şekli, iletişimi ve zamanlamasıyla ilgili rahatsızlık duyduklarını söyledi.

En büyük endişelerinin şu anki hakem mühendisliklerinin ileriyi daha kötü etkilebilmesi olduğunu söyleyen Koç, sistemin istediklerinden her geçen gün daha uzağa gittiğini söyledi.

Verilen kararların niyetinden şüphe duyulduğunu ve hakem sorunun kangren haline geldiğini ifade etti.

Ali Koç, MHK tarafından listeye alınmayan hakem kararının aylar önceden alınan bir karar olmadığını düşündüğünü söyledi.

Ali Koç'a canlı yayında verilen kağıtta bir son dakika bilgisi yer aldı. UEFA'nın Cüneyt Çakır'a verilen görevin kendisinden alınıp başka bir ülkenin hakemine verildiği bilgisi bulunuyordu.

MHK Başkanı'nın açıklamalarından sonra spekülasyonlarının artığını söyleyen Koç kaosun yeni bir boyuta taşındığını söyledi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler hür kararlar vermelidir. Hür kararlar alamayan hakemleri eledik" sözlerine karşılık "Biz yıllarca hür kararlar alamayan hakemler tarafından mı yönetiliyorduk?" diyerek karşılık verdi.



Yapılan açıklamanın MHK Başkanı'nın tecrübesinin sorgulanmasına sebep olabileceğini söyleyen Koç, sistemin 3.5 yıldır çarpık olduğunu söyledi.

Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olmadan önce alt ligde gözlemci olduğunu vurgulayan ve önceki MHK'nin ydek üyesi olmasından sonra MHK başkanı olmasını ve sadece 10 maç hakemlik performansı olduğunu tesptik ettiklerini söyledi.

Ali Koç, "Tecrübesiz olduğunu söyleyecebileceğimiz bir seviyedeyken, tecrübeli hakemlerin başkanlığını yapması zor" açıklamasında bulundu.

MHK'nın başkan ve başkan yardımcısının geçmişlerinin sportif açıdan kısıtlı olduğunu belirten Koç, bu sistemde bu şekilde çok insdan olduğunun altını çizdi.

TFF'nin Başkanı ile ticari ilişkileri olan birinin bu seviyede bir görev almasının sakıncalı olduğunu söyleyen Koç, şeffaflığın önemli olduğunu belirtti.

KVKK kanununa göre TFF'nin sitesinde artık hakemlere ait bilgilerin bulunmadığını söyleyen Koç, TFF'nin hakemlerin yardımcılarıyla birlikte aldığı maçların gizli kalmasını istediklerini düşündüğünü belirtti. Basit gibi gözüken bu bilgilerin aslında ulaşılması zor olduğunu da söyledi. Kötü niyet olmasa bile sorgulanması gereken bir durum olduğunu belirtti.