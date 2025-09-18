Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok sert açıklama: "Bu adamın kim olduğunu herkese göstereceğim!"

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, kritik 2 puan kaybetti.



Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un konuştuğu esnada Fenerbahçeli futbolcular da destek olmak için alana geldi.



İşte Ali Koç'un sözleri:



"YÜZSÜZ BİRİNİ ATADILAR"



"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra."



"MHK BAŞKANI'NIN NE OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"



"Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Bütün Ankara, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu konuşuyor."



"BUNU BURAYA YOLLAYAN..."



"Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur."