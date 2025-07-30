Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı.



Chobani Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, CFO'su Tarkan Gürkan, İletişim Direktörü Hatime Ulukaya, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 10 yıl boyunca stat isim sponsorluğunu üstlenen Ülker'e teşekkür etti.



TRANSFER AÇIKLAMASI



İmza töreninde konuşan Ali Koç, transfer çalışmalarına ilişkin "Transferlere gelince, bugün bile bir şeyler olabilir" dedi.



"SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN EL SIKIŞTIK"



Koç, "Fenerbahçe ile Chobani sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için el sıkışıyor. Bu sadece bir ticaret anlaşması değil, bir hayale verilen sözdür" ifadelerini kullandı.