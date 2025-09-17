Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu itirafı: "Teklifimizi kabul etti"

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine çok kısa bir süre kaldı...



Sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç, seçim öncesi TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İşte Ali Koç'un sözleri:



"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"



"Kadro değerimiz, 70'ten 300 milyonlara geldi. Futbolcu seçimi de tecrübe gerektiren bir unsur. En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik. Bu sene sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına canı gönülden inanıyor, sözünü veriyorum."



"YUSUF'UN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMESİNİ İSTEMEZDİM"



"Futbol aklı diye bir şey geliştirdi, sorsan kimse söylemez. Futbol aklı şöyleymiş. Beşiktaş, futbol aklı diye iki eski oyuncusunu getirdi, ne oldu gördünüz. Bizim 1 numaralı futbol aklımız Devin Özek'tir. Eski oyuncularımızla da görüştük. Akıl akıldan üstündür lafına ben inanan biriyim. İstişare eden, konuşan bir insanım. Yaratmak istediği hava, Ali Koç kimseye danışmadan kafasına göre karar alıyor. Bu seneki futbol aklımızı, Sayın Mourinho'nun olduğu dönemden bahsediyorum, geliştirirken Devin'den etkilendi Mourinho. Yaklaşımını beğendi. Biz farklı bir metod ve sistemle kadro kurduk. Rastgele aldığımız oyuncu yok. Yusuf Akçiçek'in satışı da limit için önemliydi. Biz 4 gençten 100 milyon Euro'ya yakın satış yapmışız. Hiçbir ticarette böyle bir geri dönüş. Arda'yı 250 bine aldık, 20 milyona sattık. Yusuf'u 22 milyona sattık. Yusuf'a yaptığımız yatırımla aldığımız para. 19 maça çıktı. 19 kere ilk 11 ve 22 milyona gitti. Bu yaşta Suudi Arabistan'a gitmesini istemezdim. hiç gitmesini istemezdim. Mecbur kaldık."



"MOURINHO İLE AYRILIK ZORDU"



"Jose Mourinho'yu transfer ederken, 'Sen bizi ikinci senede şampiyon yapabilirsin ama birinci senede olmamamız için bir neden yok' dedim. Bu ayrılık benim için de zordu. Çünkü adam ailemizden biri gibiydi. Türkiye'de şampiyon olacaksan dominant oyun oynaman lazım."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi kameraya bakıyor.

"SKRINIAR İÇİN BİRAZ DAHA BEKLESEYDİK..."



"Skriniar için 20 milyon euro'dan kapı açıldı. 6 milyon euro'ya bitirdik. Ağustos sonuna bıraksaydık bonservissiz alırdık. Belki de maaşının bir kısmını PSG öderdi."



TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER



"James Ward Prowse listemizdeydi. Edson olunca onu daha çok istedi. Mesela Shakhtar'daki Kevin çok istedik ama alamadık. 20-25'e bitirebilir miyiz diye düşünüyorduk. 40'a Fulham'a gitti. 1-2 tane daha var, söylemeyeceğim, şu an yıldız, ileride süper yıldız olacak. Devre arası için uğraşıyoruz."



HAKAN ÇALHANOĞLU İTİRAFI



"İki eski futbolcu, mevcut hoca, sevdiğim saydığım duayen eski futbolcu... Bana telefon ettiler. Özel konuşmalar. Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil dediler. Galatasaray onu istiyor, o Galatasaray'ı istiyor, ne alaka dedim. Galatasaray'ın olmadığını, Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. Bizim aklımızda olan bir şey değil. 'Galatasaraylısın, Galatasaray'a gitmek istiyorsun, bize fayda sağlar mısın, sağlarsın, olana kadar gizli kalacak, bugünden yarına bitecek bir şey değil, sidik yarışına girmeyiz' dedim. "Evet" dedi. Daha rakam falan konuşmadık. Ver menajerinin numarasını dedim, bir cumartesiydi, pazartesi İstanbul'a gelecekti. Kendisinin söylediklerini söylemeyeceğim, kendisinden izin almadım çünkü. Hakan'ın ağzından bir şeyler söylendi. Kendisini aradım 'Böyle bir şey söyledin mi, açıklama yapmam lazım' dedim, 'Söylemedim' dedi. İhtimal vermiyordum, olması gerektiğine de inanmıyordum. Futbol aklın güvendiğim birkaç kişi deyince bir baktık. Menajerinin falan tavrı hiç bize göre değildi. Nasıl sizdi bilmiyorum, benden sızmaz."

Hakan Çalhanoğlu, Juventus'a attığı gol sonrası takım arkadaşları tarafından tebrik ediliyor.

"UĞURCAN'I BİZ ALSAK MAHVOLMUŞTUK"



"Biz Uğurcan'ı bu şartlarda alsak mahvolmuştuk. Onlar alınca Ederson'dan bile büyük transfer başarısı. Ederson'dan bile daha iyi kaleci diyorlar. Saygı duymak lazım. Kendi tarafımı şikayet ediyorum. Türkiye'nin en iyi kalecisi ama Donnarumma'ya 35 verildiği ortamda, bu rakamlar takdir edersiniz ki dikkat çeken rakamlar. Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşmak haddime değil. Fenerbahçelilere söylüyorum. Camiada birlik beraberlik çok önemli. Biz dijital medya jenerasyonu değiliz. Belli başlı paralarla istediği şekilde yönlendirebileceğiniz bir mecra sosyal medya. En çok takip edilenlerden bir tanesi Fenerbahçeli çıkmadı. Bunlar zaten birden fazla kişi yönetiyor. Fenerbahçelilerin en çok takip ettiği yerlerden biri."