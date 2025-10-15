Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıkladı: Tedesco, kadro dışı, Mert Hakan ve transfer!

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, gündeme dair basın toplantısı düzenledi.



Sarı-lacivertlilerin başkanı; teknik direktör Domenico Tedesco, transferler, projeler, kadro dışı kararları, Mert Hakan Yandaş ve geleceğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İşte Sadettin Saran'ın sözleri:

TRANSFER SÜRECİ "1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız. Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."

"YENİ KAPTANLARDAN BİRİ ÇAĞLAR" "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık."

"MERT HAKAN İLE GÖRÜŞTÜM" "Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."

KADRO DIŞI KARARI "Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Kadro dışı haberlerinin %37'si doğru! Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu. Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için... Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."

DEVİN ÖZEK YANITI "Alper Yemenciler'in yerine gelecek arkadaş zaten orada, Nihat.. Devin Özek'e de oyuncular güveniyor. Çok yazılıyor, çok da hassas biri. Jhon Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ" "Fenerbahçe'de iletişim, karar mekanizması ve futbol aklı ile ilgili sorunlar gördüm ve fark yaratacağımız için aday oldum. Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz."

"HAKEME BASKI YAP DEDİLER" "Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem! Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsunspor maçından önce 'Hakeme baskı yap' dediler. Sağduyuya inandım ve 'Ona o şans verelim' dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız. Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız."



JASIKEVICIUS'UN SÖZLEŞMESİ "Sarunas Jasikevicius ile sabah konuştum, sakatlıklar var. Takım toparlanacak. Sözleşme uzatmak da istiyoruz."

TEDESCO CEVABI

"Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz, demiyoruz! Başarı odaklıyız."



KEREM AKTÜRKOĞLU "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."



"ALİ BEY İLE FENERBAHÇE VE ATATÜRK DIŞINDA ORTAK NOKTAMIZ YOK" "Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız. 1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli. Enkaz devralmadık, alsak bile bunu söylemeyiz. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş, nakit akışını düzelteceğiz."

"JHON DURAN'IN DOKTORUYLA GÖRÜŞTÜM" "Bazı değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın MR'ını gördüm, sakatlığı var. Doktoruyla da görüştüm, 1-2 hafta içinde dönmesini bekliyoruz. Koşulara da başladı biliyorsunuz. Takım için psikolog da tuttuk, ihtiyaç olduğunu gördük. Daha iyi olacağını düşünüyoruz."

"TEDESCO, OYUNCULARIN GÜVENİNİ KAZANMIŞ" "Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım! Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."