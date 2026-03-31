Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, evinden stada giderken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi.

Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği öğrenildi.



İLK MÜDAHALE SONRASI TOPLANTIYA GİTTİ

Olay yerine gelen çekici aracı kaldırırken, Saran ilk müdahalenin ardından kaza yerinden ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanının bacağında, kolunda ve boynundan ağrıları olduğu ancak buna rağmen kulüp binasına gidip yönetim kurulu toplantısına katıldığı dile getirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"