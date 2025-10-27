Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama: "Şoke edici, vahim!"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe , rakibini 4-0 mağlup ederek derbi öncesi morallendi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu hakemlikteki bahis skandalı ve Gaziantep FK galibiyetine dair açıklamalarda bulundu. İşte Saran'ın sözleri: "FENERBAHÇE'NİN BAŞINDAN BERİ İDDİA ETTİĞİ ŞEYLER" "Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen, çok yoğun bir gündem oldu, Fenerbahçe'nin başından beri iddia ettiği şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor." "FUTBOLCULAR DEĞİL, YÖNETİM İLGİLENECEK" "Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz. Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil.

"ORTAYA ÇIKMASI UZUN ZAMAN ALDI"



"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şoke edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz. İnşallah milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız, takipçisi olacağız."



"ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARSIZ YAPAMAYIZ"



"Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Bugün çok güzel destek verdiler. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum."