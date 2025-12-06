Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için açıklama: "TFF Başkanı gerekeni yapacak"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, maç öncesi dün akşam oynanan Galatasaray-Samsunspor karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Saran'ın sözleri:

"TÜRK SPORU İÇİN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

"Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur."