Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım: Aziz Yıldırım'dan genel kurul kararı

Fenerbahçe hafta sonu seçime gidiyor.

Sarı-lacivertlilerde Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN GENEL KURUL KARARI

Seçime sayılı saatler kala sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.

Hafta sonu yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, iki başkan adayını da desteklemeyeceğini duyurdu.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINI ANIMSATTI

Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini daha önce açıkladığını anımsatan Aziz Yıldırım, "Düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum." dedi.

HİÇBİR ADAYI DESTEKLEMEYECEK

Başkan adayları Ali Koç ya da Sadettin Saran'dan herhangi birini desteklemeyeceğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

11, 12 VE 13'ÜNCÜ MADDELERİN VETO EDİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM

Aziz Yıldırım, 11, 12 ve 13'üncü gündem maddelerinin de veto edilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan; 11, 12 ve 13’üncü maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum.

Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.

Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.

Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum."