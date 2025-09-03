Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için geri sayım

2025 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tarihi, tüm Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sadettin Saran ve Ali Koç arasında geçmesi beklenen seçim yarışı için artık çok az bir zaman kaldı. Oy kullanımında yeterli çoğunluk sağlandığı taktirde Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olağanüstü genel kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Seçim, Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak. Kulüp tüzüğüne göre, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde, aynı yer ve saatte yapılacak. Bu süreç, Fenerbahçe tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

SEÇİM VE OY KULLANMA SÜRECİ



Fenerbahçe başkanlık seçimi, kulüp üyelerinin oylarıyla gerçekleştirilecek. Üyeler, geçerli kimlik belgeleriyle sandık başına giderek oy kullanacak. Oy verme süreci, kulüp tüzüğüne uygun şekilde denetlenecek ve seçim güvenliği önlemleri eksiksiz uygulanacak.



Başkanlık için aday olacak isimler, resmi başvuru sürecini tamamladıktan sonra kulüp tarafından duyurulacak. Adaylar, seçim kampanyalarında projelerini üyelerle paylaşacak ve kulübün geleceği için vizyonlarını açıklayacak.



GÖZLER SEÇİM SONUCUNDA



Seçim sonuçları, oy sayımının tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Yeni başkan, önümüzdeki yıllarda kulübün yönetiminden sorumlu olacak ve hem sportif hem de mali alanda önemli kararlar alacak.



Fenerbahçe taraftarları ve üyeleri için başkanlık seçimi, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik bir adım olarak görülüyor. Bu süreç, hem camia içinde hem de Türkiye spor gündeminde büyük ilgiyle takip edilecek.