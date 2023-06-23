Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçeli futbolseverler tarafından başkanlık seçimi tarihi merak edilmeye başladı. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Hiç kimse aday olmazsa ben aday olurum" demesi üzerine, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihi sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



FIFA başkanlık seçim sistemine göre; spor kulüpleri erken seçim olmadığı müddetçe 4 yılda bir kez başkanlık seçimi yapılıyor.



Son başkan Ali Koç 26 Haziran 2021'de tek aday olarak seçilmişti. Buna göre Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanlık seçiminin 2024 yılının sonlarına doğru olması bekleniyor.