NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2021 yılından itibaren Ali Koç'un başkanlığıyla devam eden Fenerbahçe'de bir sonraki seçim tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçeli futbolseverler tarafından başkanlık seçimi tarihi merak edilmeye başladı. eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Hiç kimse aday olmazsa ben aday olurum" demesi üzerine, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihi sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

FIFA başkanlık sistemine göre; spor kulüpleri erken seçim olmadığı müddetçe 4 yılda bir kez başkanlık seçimi yapılıyor.

Son başkan Ali Koç 26 Haziran 2021'de tek aday olarak seçilmişti. Buna göre Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanlık seçiminin 2024 yılının sonlarına doğru olması bekleniyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...