Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe, müsabakaya 14-0'lık seriyle başladı.

Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 25-14 önde tamamlarken, Bahçeşehir 2. periyotta etkili hücumlarla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, ribaundlarda rakibine üstünlük kurarken bu çeyrek karşılıklı sayılarla geçti ve soyunma odasına 36-47'lik skorla girildi.

Lacivert-beyazlılar, 3. çeyrekte farkı azaltsa da, sarı-lacivertlilerin hücumdaki verimliliği ile son çeyrekte 4 dakika kala 20 sayılık fark oluştu.

Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 93-84'lük skorla galip ayrılarak finale yükseldi.