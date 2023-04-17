Fenerbahçe basketbolda tarihe geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Women Final Four finalinde Mersin Çukurova Basketbol'u 99-60 yendi. Euroleague'de 5 final sonunda ilk şampiyonluğunu yaşayan sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürdü.



Fenerbahçe Spor Kulübü bu başarı ile basketbol tarihine de geçti. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.



Fenerbahçe erkek basketbol takımı, 21 Mayıs 2017'de şampiyonluk yaşamıştı.



Daha önce Eurocup'da ise Galatasaray hem kadın hem erkeklerde şampiyonluk yaşayan ilk kulüp olmuştu.

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