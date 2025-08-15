Fenerbahçe bastırıyor, Benfica transferi yokuşa sürüyor: "Seçimini yaptı, odaklandığını hissediyorum"

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. Ancak Benfica işi yokuşa sürDÜ.



Ancak milli futbolcunu Nice maçında süre alıp play-off turunda Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin kalmamasının ardından sarı-lacivertlilerden Benfica'nın tutumu sonrası atağa geçti.

KEREM ENGELİNE KARŞI AMOURA MİSİLMESİ



Sarı lacivertliler uçağı iptal etti teklifi düşürdü. Böylece Benfica'nın Wolfsburg'tan Amoura'nın transferini, Fenerbahçe'nin ödeyeceği 25 milyon euro ile finanse edip Cezayirli forveti play-off turunda oynatma ihtimalinin ortadan kalktığı iddia edildi.



Gelişmelerin ardından Benfica hocası Bruno Lage, milli yıldız ve Fenerbahçe hakkında konuştu.