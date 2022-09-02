Fenerbahçe Batshuayi'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin euro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, oyuncuya her yıl için 3 milyon euro ödeneceği belirtildi.



Belçikalı oyuncu için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu aktarıldı.



BATSHUAYİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Batshuayi ilk açıklamasında; "Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada olmak beni fazlasıyla iyi hissettiriyor." dedi.

Selahattin Baki ise transfer için; "Batshuayi, Jorge Jesus'un istediği bir oyuncu. Dün gece 2 tane İngiliz kulübü ile transfer için mücadele ettik. Galip geldik." sözlerini sarf etti.