Fenerbahçe Becao'nun peşinde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Stoper takviyesi yapmayı planlayan Sarı-lacivertliler, gözünü Serie A'ya çevirdi.



Yönetim, Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao için yoğun mesai harcıyor.



İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Brezilyalı stoper, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.



27 yaşındaki futbolcu Udinese'nin yeni sözleşme teklifini de reddetti.



Rodrigo Becao'nun yıllık maaşı yaklaşık 700 bin Euro.



Brezilyalı oyuncuyla görüşmelerde büyük aşama kaydeden Fenerbahçe, Becao'nun ayrılmak istemesi sebebiyle inadı kırılan Udinese ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.



Rodrigo Becao, bu sezon Serie A'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent transferleriyle yeni sezonun ilk takviyelerini gerçekleştirmişti.



