Fenerbahçe, Becao'yu duyurdu: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 euroyu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı imza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Sarı-lacivertli formayla birçok kupa kazanmayı hedeflediğini aktaran Becao, "Burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
RODRİGO BECAO KİMDİR?
27 yaşındaki Rodrigo Becao, kariyerine 2017 yılında Brezilya'nın Bahia takımının altyapısında başladı.
Brezilyalı futbolcu, Bahia ile 11 maça çıktı, 2018 yılında Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak gitti.
Becao, bir senelik Rusya kariyerinin ardından İtalya Seri A ligi ekiplerinden Udinese ile beş yıllığına anlaştı. Becao, 2019 yılından Fenerbahçe'ye transfer olana kadar Udinese'de forma giydi.
Defans hattında stoper olarak görev alan sağ ayaklı 1,91 boyundaki futbolcu, Bahia ile 11, CSKA Moskova ile 36, Udinese ile de 130 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 6 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
2022-2023 sezonunda Becao, Udinese ile 28 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.
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