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Fenerbahçe, Becao'yu duyurdu: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu renklerine bağladı. Sarı lavicertli kulüp, Breziyalı Becao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte Rodrigo Becao'nun maliyeti ve alacağı ücret...

Fenerbahçe, Becao'yu duyurdu: İşte bonservis bedeli
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, yeni transferi Becao'yu resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.

Ayrıca oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Becao ilk açıklamasında; "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.

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