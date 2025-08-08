Fenerbahçe, beklenen ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler sürüyor.



Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu katan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.



Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi-Samuel ve Miha Zajc'ın ardından Lincoln Henrique ile de yollar ayrıldı.



Fenerbahçe, Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiğini duyurdu.

