Fenerbahçe, beklenen ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler sürüyor.
Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu katan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi-Samuel ve Miha Zajc'ın ardından Lincoln Henrique ile de yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2022 yazında gelen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 3 gol-9 asistlik bir performans sergiledi. Henrique, Fenerbahçe'de 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
