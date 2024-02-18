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Fenerbahçe Beko, 8. kez Türkiye Kupası şampiyonu!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'i 80 - 67 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte kupayı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, 8. kez Türkiye Kupası şampiyonu!

Erkekler Türkiye Kupası'nda ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 80 - 67 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 18 sayı, 6 ribaund 4 asistle sahada yer alırken, Johnathan Motley ise 15 sayı 3 ribaundluk katkı sağladı.

Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 17 sayı, 4 ribaund ve 7 asistlik performans sergilerken, Elijah Bryant ise 15 sayı, 6 ribaund ve 1 asistlik performansla onu takip etti.

Mücadelede tüm periyotların sonucu ise şöyle;

  • 1. Periyot: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko
  • 2. Periyot : Anadolu Efes 15-16 Fenerbahçe Beko
  • 3. Periyot: Anadolu Efes 14 - 21 Fenerbahçe Beko 
  • 4. Periyot: Anadolu Efes 18-17 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup ederek finale çıkmıştı.

Anadolu Efes ise yarı finalde Pınar Karşıyaka karşısında 81 - 77 galip gelerek finale kalmıştı.  

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