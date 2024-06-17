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Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Devon Hall'u transfer etti

Fenerbahçe Beko Basketbol Erkek Takımı, ABD'li şutör gard Devon Hall'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Devon Hall'u transfer etti

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Devon Hall'u etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Hall ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

93 MAÇA ÇIKTI

2021 yılından bu yana İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'da forma giyen oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde üç sezonda 93 maça çıktı ve 8,8 sayı, 2,5 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Milano ekibiyle üst üste üç kez İtalya şampiyonluğu yaşayan Hall, bir kez de İtalya Kupası'nı (2022) kazandı.

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