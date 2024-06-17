Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Devon Hall'u transfer etti.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Hall ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

93 MAÇA ÇIKTI



2021 yılından bu yana İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'da forma giyen oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde üç sezonda 93 maça çıktı ve 8,8 sayı, 2,5 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.



Milano ekibiyle üst üste üç kez İtalya şampiyonluğu yaşayan Hall, bir kez de İtalya Kupası'nı (2022) kazandı.