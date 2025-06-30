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Fenerbahçe Beko açıkladı: Wilbekin ile 2 yıl daha

Sezonu üçleme yaparak kapatan Fenerbahçe Beko, iç transferde imzayı attırdı.

Fenerbahçe Beko açıkladı: Wilbekin ile 2 yıl daha

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezonda takımdan ayrı kalmıştı.

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