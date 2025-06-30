Fenerbahçe Beko açıkladı: Wilbekin ile 2 yıl daha

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzaladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezonda takımdan ayrı kalmıştı.