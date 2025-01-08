Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 18. ve son basamakta yer alan Almanya temsilcisi ALBA Berlin karşısında galibiyet için oynayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabakaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, haftaya 11 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 5. sırada girdi. İşte, Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı, 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN ARASINDAKİ REKABET



Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.



İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu.



Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.



"MAÇI KAZANACAĞIZ"



Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Marko Guduric de ALBA Berlin'in koşmayı seven bir takım olduğunun altını çizdi.



Alman ekibinin hücumda topu iyi paylaştığına dikkati çeken Guduric, şunları söyledi:



"Onlara karşı yapmamız gereken, geçen maçtaki performansımızı göstermeye çalışmak, kendi oyunumuza, savunmamıza odaklanmak ve en önemlisi maçı kazanıp evimizi korumak olmalı."