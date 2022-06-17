Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.



Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."