Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 17.06.2022 - 16:44 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 16:55

Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı

Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

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