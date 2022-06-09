Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisi ikinci maçı ne zaman? (ING Basketbol Ligi final serisi)

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final maçlarında Fenerbahçe, Darüşşafaka'yı, Anadolu Efes ise Galatasaray'ı eledi. Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 yendi. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisi ikinci maçı ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 10:38

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisi ikinci maçı ne zaman? (ING Basketbol Ligi final serisi)

ING Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başladı. Son şampiyon Anadolu Efes, final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 85-76 mağlup oldu.

FENERBAHÇE BEKO- ANADOLU EFES FİNAL SERİSİ İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı 9 Haziran'da (Bugün) yapılacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'de başlayacak.

Karşılaşma Tivibu Spor 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

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