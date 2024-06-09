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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Play-off final serisi)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın akşam Anadolu Efes ile sahasında kozlarını paylaşacak. 3 olanın sezonu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe Beko 2-0 önde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Play-off final serisi)

Fenerbahçe Beko- Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı için geri sayım başladı. Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i yenerek taraftarı önünde kutlama yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Mücadele Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Play-off final serisi) - 1

FENERBAHÇE KAZANIRSA 11. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından yarın kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü , 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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