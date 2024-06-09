Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Play-off final serisi)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı için geri sayım başladı. Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i yenerek taraftarı önünde kutlama yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Mücadele Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.