Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna oynanacak maçlarla devam edilecek. Haftanın öne çıkan maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes,Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Müsabaka, S Sport 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI
2 Ocak Perşembe:
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)
22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
3 Ocak Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
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