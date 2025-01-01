Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.



FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.



Müsabaka, S Sport 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI



2 Ocak Perşembe:



21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)



22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)



22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



3 Ocak Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes



22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)