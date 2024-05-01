Fenerbahçe Beko, AS Monaco'yu yendi: Seride öne geçti

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun ilk 4 dakikasını Fenerbahçe, 53-46 önde geçti. Periyodun bitimine 5.57 kala James’in 3 sayılık isabetinin ardından farkı 4’e indirdi: 53-49. Monaco, Diallo’nun isabetiyle bitime 4.36 kala farkı 2’ye indirse de Calathes ve Hayes-Davis ile üst üste isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, farkı tekrardan 6’ya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 57-51. Periyodun son bölümünde oyun üstünlüğünü eline geçiren sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 50 saniye kala Biberovic’in serbest atış isabetleriyle farkı ilk defa çift hanelere çıkardı: 67-56. Aradaki farkı koruyan sarı-lacivertli ekip, son periyoda 69-58 önde girdi.



Son periyoda iki takımda skor bulmakta zorlanmayarak başladı. Karşılaşmanın son 7 dakikalık bölümüne Fenerbahçe, 75-67 önde girdi. Bu bölümden sonra 1 dakikalık kısımda 4-0 seri yakalayan deplasman ekibi, farkı 4’e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 75-71. Moladan Biberovic’in üç sayılık isabetinin ardından Papagiannis’in pota altından bulduğu basketle dönen Fenerbahçe, farkı tekrardan 9’a çıkardı: 80-71. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, parkeden 89-78 galip ayrılarak seride durumu 2-1’e getirdi.



AS Monaco - Fenerbahçe Beko eşleşmesinde 4’üncü karşılaşma, 3 Mart Cuma günü yine Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, o maçı kazanması halinde 3 galibiyete ulaşarak adını EuroLeague Dörtlü Final’e yazdıracak.

Monaco’nun kazanması halinde ise seride durum 2-2’ye gelecek ve seri 5’inci maça uzayacak.