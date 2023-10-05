Fenerbahçe Beko Avrupa kupalarında 642. kez sahne alacak: Rakip EA7 Emporio Armani Milan

THY AVRUPA LİGİ'NDE 439 MAÇ



Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 439 karşılaşmaya çıktı.



Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 248 galibiyet elde etti, 191 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.



Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.



AVRUPA KUPALARINDA İLK DÖRTLÜ FİNAL 2005'TE



Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.



Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.



THY AVRUPA LİGİ'NDE 5 KEZ DÖRTLÜ FİNAL, 1 KEZ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da son 4 takım arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci sırayı aldı.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i, sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda ise adını Dörtlü Final'e yazdıramadı.

