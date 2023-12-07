Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.
Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
Çift maç haftasında dün İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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